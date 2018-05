Gigi Buffon ha parlato e svelato il suo futuro

Gigi Buffon ha parlato in un’affollata conferenza stampa e ha svelato il suo futuro. Al suo fianco il presidente della Juventus, Andrea Agnelli.

“E’ una giornata ricca di emozioni a cui arrivo con serenità e appagamento, figli di un percorso straordinario e bellissimo che ho avuto la fortuna di condividere con persone che mi hanno voluto veramente bene. Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus e credo sia il modo migliore per finire questa bellissima avventura. Giorgio Chiellini prenderà i gradi di capitano” ha detto emozionato.

Il futuro: “Ho proposte stimolanti sia in campo sia fuori dal campo. La prossima settimana dopo due/tre giorni di riflessione prenderò una decisione definitiva e certa”. Il numero uno bianconero ha poi chiuso bruscamente la sua avventura in Nazionale.

“Trovare le parole non è facile. E’ una persona altruista, leale, ambiziosa. E’ un amico, è il capitano” ha aggiunto Agnelli, che ha poi fatto l’elenco di quanto fatto da Buffon con la Juventus e anche con la Nazionale.

Gianluigi Buffon debutta in serie A a 17 anni il 19 novembre 1995 tra i pali della porta del Parma: 0-0 e 8 in pagella contro il Milan. Esordisce in Nazionale il 29 ottobre 1997, lo spareggio mondiale con la Russia finito 1-1. Buffon subentra a Pagliuca al 32′ del primo tempo. Vince la Coppa Uefa con il Parma nel 1999: i crociati il 12 maggio a Mosca travolgono per 3-0 il Marsiglia, per ironia della sorte lo stesso risultato inflitto ai francesi mercoledì dall’Atletico Madrid.

Il portiere di Carrara esordisce con la Juventus il 26 agosto 2001, in occasione della sfida con il Venezia. Vince il suo primo scudetto in carriera il 5 maggio 2002: la Juventus batte per 2-0 l’Udinese al Friuli e supera al fotofinish l’Inter, battuta dalla Lazio. Il 9 luglio 2006 si laurea campione del mondo con la nazionale italiana: la Francia è battuta ai rigori nella storica finale di Berlino.

Dopo Calciopoli, Buffon resta con la Juve in serie B: il 19 maggio 2007 festeggia con i compagni la promozione in A dopo una vittoria per 5-1 con l’Arezzo. 6 maggio 2012, arriva il primo scudetto dopo Calciopoli, e il primo dell’era Conte: a Cagliari i bianconeri vincono 2-0 e si scatena la festa. La grande delusione del 2015, la finale Champions con il Barcellona: i blaugrana infrangono i sogni di Buffon e compagni, sconfitti 3-1 in una partita apertissima. Gigi perderà tre finali di Champions in carriera.

Buffon entra definitivamente nella leggenda il 21 maggio 2017: la Juve batte il Crotone 3-0 ed è campione d’Italia per il sesto anno consecutivo. E l’anno successivo si conferma, raggiungendo l’incredibile traguardo di sette scudetti di fila.

