Gigio Donnarumma, festa di compleanno con regalo discusso

Vent’anni si vivono una volta sola, anche se di mestiere fai il portiere del Milan e ti chiami Gianluigi Donnarumma. Gigio ha compiuto gli anni lunedì scorso, ma per la festa di compleanno ha aspettato di rientrare da Roma e di riunire i suoi amici milanesi (tra i presenti, il suo barbiere con cui ha stretto una forte amicizia). Pochi e buoni, per confermare lo stile molto discreto che questo ragazzo di Castellammare ha scelto di adottare da quando – adolescente – si è visto catapultare in Serie A.

Per lui, una torta molto glam(prodotta da una delle migliori sulla piazza milanese, la stessa che ha servito Wanda Nara e Costanza Caracciolo, ad esempio) e un regalo che ha già prodotto commenti opposti su Instagram. La sua fidanzata, Alessia Elefante, ha pensato bene di donare all’estremo difensore milanista un quadro che li ritrae nelle vesti di Spiderman (e la metafora è comprensibile) e Catwoman. Una scelta ritenuta da molti utenti non proprio sobria.

I due sono legati dal 2016 e provengono entrambi dalla cittadina campana, dove spesso e volentieri ritornano per trascorrere tempo in famiglia e con gli amici e godersi la vita leggera in Penisola Sorrentina, tra passeggiate e mare come una coppia qualsiasi.

Alessia non ama molto i social, anzi il suo account Instagram è privato, il che lascia intendere come abbiano scelto di controllare la propria immagine pubblica al pari del buon Gigio Donnarumma.

VIRGILIO SPORT | 01-03-2019 11:58