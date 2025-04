Ginnastica ritmica, disastro Farfalle in Coppa del Mondo a Baku: solo seste. Riscatto Sofia Raffaeli: seconda

Le azzurre, senza le medagliate a Parigi e guidate ad interim dal presidente Facci, sono lontane dalle migliori: quanti errori! Scatto d'orgoglio, invece, per la marchigiana.

Il flop bulgaro è un ricordo già sbiadito, per fortuna. La seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Baku, in Azerbaigian, si è aperta per Sofia Raffaeli con una prestazione smagliante e un ottimo secondo posto nella classifica generale a metà gara. La campionessa marchigiana ha mostrato confortanti segnali di progresso, avvicinandosi ai livelli della scorsa estate, quando a Parigi – sotto la guida di Claudia Mancinelli – conquistò la medaglia di bronzo alle Olimpiadi. Deludente, invece, la performance delle “nuove” Farfalle nella prova di squadra: l’Italia, senza tutte le medagliate di Parigi e sotto la guida ad interim del nuovo presidente federale Andrea Facci, ha chiuso la prima giornata al sesto posto.

Sofia Raffaeli è tornata: applausi dopo il flop in Bulgaria

Se a Sofia, prima tappa del percorso di coppa, la stellina della ritmica azzurra – ancora scossa dalle polemiche e dai veleni seguiti alla denuncia di “punizioni” per esercizi sbagliati – aveva chiuso addirittura fuori dalle migliori dieci sul giro completo, stavolta ha ottenuto il secondo miglior punteggio per gli esercizi con la palla (28.050) e il terzo per quelli col cerchio (29.300), conquistando un totale di 57.350 punti. Performance che le sono valse la standing ovation del pubblico azero, che non ha mancato di sottolineare il suo apprezzamento per i numeri eseguiti da Raffaeli, premiati anche dal riscontro della giuria.

Nikolova al comando, il podio è a un passo per Raffaeli

Meglio di lei ha fatto soltanto la bulgara Stiliana Nikolova, prima in classifica a metà tappa grazie a un punteggio complessivo di 58.600: 29.700 al cerchio, 28.900 alla palla. Ampio il vantaggio su Raffaeli (+1.250 punti), mentre in terza posizione c’è l’ucraina Taisiia Onofriichuk (vincitrice a Sofia) con 55.950 punti. Più indietro il tandem di bielorusse: Alina Harnasko (55.800) e Anstasiia Salos (55.550). Soltanto nona l’olimpionica tedesca Darja Varfolomeev con un punteggio piuttosto basso: 53.200. Diciottesima l’altra italiana in gara, Tara Dragas, che ha ottenuto 26.500 punti al cerchio e 24.000 alla palla per un totale di 50.500. Sabato sono in programma le altre prove, clavette e nastro, decisive per la classifica finale.

Senza big le Farfalle non volano: sesto posto momentaneo

Se Raffaeli ha offerto segnali di risveglio, la rinnovata Nazionale ha steccato rovinosamente nel concorso generale. Tanti gli errori ai cinque cerchi per Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori, Laura Golfarelli, Chiara Badii e Sofia Sicignano, soltanto seste con 18.850 punti, a distanza siderale da Cina (25.350), Bulgaria (25.150), Ucraina (21.350), Kazakhstan (20.850) e Israele (20.650). Sabato previsti gli esercizi con tre palle e due cerchi ma sono praticamente nulle le speranze di medaglia per la “giovane” e rinnovata Italia, priva di tutte le big che si sono fermate per le arcinote vicende relative al siluramento della dt Maccarani.