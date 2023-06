Giochi europei – Tuffi d’oro: Pellacani – Santoro trionfano nel sincro 3 metri

È una prima giornata ricca di soddisfazioni in casa Italia che sale sul gradino più alto del podio anche nella gara sincro dei tuffi grazie a due giovanissimi.

23-06-2023 17:33

Non vuole alzare il piede dall’acceleratore la squadra azzurra che vince e convince anche nel trampolino 3 metri grazie alla coppa sincro Chiara Pellacani e Matteo Santoro.

La coppia azzurra vince con il punteggio di 291.39 e si lascia alle spalle i britannici Grace Reid/James Heatly (283.89), e gli svedesi Emilia Nilsson Garip/Elias Petersen (282.60).

Gli azzurri hanno iniziato un po’ in sordina ma con ordine, la gara è svoltata con ildoppio e mezzo avanti carpiato con avvitamento, valso 67.50. Per l’oro sono arrivati anche un ottimo triplo e mezzo avanti carpiato (67.89) e il doppio e mezzo ritornato carpiato (66.60).