Gioia Juve: Dybala piega il Milan. Ronaldo sostituito e furioso

La Juventus piega per 1-0 il Milan nel posticipo dell’Allianz Stadium valido per la dodicesima giornata e torna in testa alla classifica di serie A con un punto di vantaggio sull’Inter. I bianconeri battono un Diavolo tenace e pericoloso grazie alla rete nella ripresa di Dybala, entrato al posto di un Cristiano Ronaldo deludente e furioso.

CR7 dopo il cambio al 55′ è rientrato immediatamente nello spogliatoio, scuro in volto: è la nota stonata per Sarri. La squadra di Pioli non sfigura ma ora è quattordicesima in classifica, a +4 dalla zona retrocessione.

Meglio il Milan nel primo tempo. I rossoneri a sorpresa conducono il gioco per larghi tratti e hanno le migliori occasioni: al 17′ Piatek liberato in area da Suso conferma di essere l’ombra del Pistolero della scorsa stagione e spedisce alto; al 24′ Paquetà, innescato da un’acrobazia di Conti, di testa costringe Szczesny a una grande parata; nel finale Hernandez e ancora Piatek hanno due chance d’oro, ma il portiere polacco risponde presente.

I padroni di casa non riescono ancora a sviluppare il gioco che vuole Sarri, e in attacco, complice un Ronaldo piuttosto spento, creano molto poco. Al quarto d’ora Ronaldo serve in area Higuain, Donnarumma devia in angolo il tiro del Pipita. Poi Bernardeschi si rende pericoloso dalla distanza: troppo poco per la Vecchia Signora.

La Juve cerca di scuotersi ad inizio ripresa, Sarri ripete la mossa di Mosca, anticipandola al 55′: Cristiano Ronaldo fuori, dentro Dybala. CR7, autore di una prova negativa, visibilmente deluso si dirige verso gli spogliatoi. Poco dopo dentro anche Douglas Costa per Bernardeschi.

Il Milan arriva con più facilità al tiro (al 58′ Piatek impegna di nuovo Szczesny): Pioli opta per Bonaventura come prima sostituzione, fuori Krunic. Poi Leao per l’ancora deludente Piatek.

La partita si sblocca grazie alla giocata personale di un neo entrato, Dybala, che servito in area da Higuain si libera di Romagnoli e con un bel rasoterra batte Donnarumma. Il Milan si butta rabbiosamente in avanti alla ricerca del pareggio, ma si rende pericoloso solo con alcuni tiri dalla distanza di Suso e Calhanoglu. Al triplice fischio la Juve torna prima in classifica.

