Gioia Juve: Ronaldo stravince su Messi, Buffon si prende la rivincita

“È sempre bello tornare in Catalogna“: Cristiano Ronaldo esulta su Instagram dopo il trionfo della Juventus al Camp Nou contro il Barcellona per 3-0. CR7, autore di una doppietta, rende merito ai blaugrana: “È sempre dura giocare al Camp Nou contro una delle migliori squadre che abbia mai affrontato. Oggi siamo stati una squadra di Campioni! Una famiglia vera, forte e unita. Giocando così, non avremo alcuna paura fino alla fine della stagione… Andiamo”. Il confronto con Lionel Messi è stato stravinto.

A gonfiare il petto dopo la vittoria è anche Gigi Buffon, porta inviolata al Camp Nou a 42 anni: “Se mi emoziono? Molto, molto. È un’impresa, una partita che ricorderò con piacere. Un qualcosa che non capita tutti i giorni. Andando a ritroso ripaga me stesso e la squadra di un famoso 0-3 in Spagna che poi finì 1-3 al novantesimo. Una rivincita? Come squadra, non parlo del singolo. Intendo trenta persone”, spiega il portierone riferendosi al noto Real-Juve 1-3, quarto di finale del 2018.

Non prendere gol “era un imperativo. Ho poche occasioni per mettermi in mostra e prendere gol mi dà fastidio, soprattutto in queste platee e in queste partite. Ci tengo a far vedere perché continuo a giocare. Giustamente la persona non ti vede e si chiede perché continua a giocare. Perché penso di essere d’aiuto, di stare bene con i compagni e nelle opportunità posso dimostrare di volere ancora”.

“Sono a disposizione di tutti: ho ancora ambizioni e sogni, altrimenti non andrei avanti. Ma mi piace essere da supporto per tutti. Ringrazio Szczesny che mi lascia il posto qualche volta e posso fare qualche partita (sorride, nd) e poi tutto lo staff”.

OMNISPORT | 09-12-2020 00:08