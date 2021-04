Giovinazzi: "Abbiamo una notte di lavoro"

Il pilota dell’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi ha parlato dopo le difficili libere a Portimao: “Saltare in macchina per la prima volta nelle condizioni difficili che abbiamo avuto nelle PL2 è sempre difficile: il vento ha dato una sensazione molto incostante al volante, soprattutto quando la macchina è scarica di benzina, ma abbiamo ancora una notte per guardare i dati e trovare qualcosa da migliorare”.

“Vedremo sabato dove ci troviamo in qualifica, il nostro obiettivo rimane lo stesso, arrivare in Q2, e sappiamo che possiamo fare il passo in avanti necessario per riuscirci”.

OMNISPORT | 30-04-2021 21:03