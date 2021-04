Giovinazzi: "Bello correre in casa"

Antonio Giovinazzi carico in vista del Gp di Imola: “Mi piacerebbe registrare il mio primo punto stagionale a Imola: è sempre una sensazione speciale correre in casa”.

L’Alfa Romeo approda in Europa con la speranza di fare bene: “Quello che abbiamo visto in Bahrain ci ha dato una grande iniezione di fiducia e non vediamo l’ora di vedere quanto possiamo essere competitivi a Imola. Sappiamo che possiamo essere in lotta per i punti, ma sappiamo anche di aver bisogno di conseguire un weekend impeccabile per massimizzare il potenziale”.

“I margini sono molto piccoli nel pacchetto di mischia, soprattutto in qualifica, e ogni piccolo dettaglio fa la differenza. Mi piacerebbe registrare il mio primo punto stagionale a Imola: è sempre una sensazione speciale correre in casa”.

