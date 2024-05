Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Martinsicuro-Fano. I corridori alla prova dei muri

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 12.a tappa del Giro d'Italia 2024: Martinsicuro-Fano.

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2024 è la Martinsicuro-Fano. La lunghezza è di 193 km ed è classificata come una tappa 3 stelle. Dislivello 2.100 metri. Una frazione che si svilupperà lungo la costa adriatica e che sarà quasi una piccola classica, costellata com’è da muri bassi e diversi strappetti. Cosa che potrebbe operare una certa selezione nel gruppo.

Percorso della dodicesima tappa: Martinsicuro-Fano

Fonte: Giro d'Italia

Dall’Abruzzo i corridori entrano nelle Marche, toccando diverse province: Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, Ancona, Pesaro-Urbino. Si toccheranno località come Porto Sant’Elpidio, Civitanova Marche, Osimo – nelle colline marchigiane – e Recanati.

Altimetria della dodicesima tappa

Fonte: Giro d'Italia

I primi 50 km, che si sviluppano in particolare sulla costa adriatica, sono in piano, per poi diventare una tappa all’insegna dei brevi strappi e dei muri sino al traguardo finale. Saranno in totale una decina i saliscendi, con quattro GPM (tutti di quarta categoria).

Cronoprogramma della dodicesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo se i corridori terranno una velocità media di 41 km orari.

Km percorsi Orario di passaggio PROVINCIA DI TERAMO MARTINSICURO 12.25 MARTINSICURO 0,0 12.30 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO Porto d’Ascoli 3,5 12.34 San Benedetto del Tronto 8,1 12.41 Grottammare 12,5 12.48 PROVINCIA DI FERMO Pedaso 24,8 13.06 Porto San Giorgio 35,2 13.19 Lido di Fermo 38,1 13.24 Porto Sant’Elpidio 44,5 13.33 PROVINCIA DI MACERATA Civitanova Marche 50,9 13.41 Bv. per Civitanova Alta 54,0 13.46 Civitanova Alta 57,9 13.52 Montecosaro 62,3 13.59 Ponte F. Asola 65,9 14.04 Montelupone 67,8 14.09 Romitelli 74,2 14.17 Recanati 77,5 14.25 Ponte Fiume Musone 84,6 14.35 PROVINCIA DI ANCONA Castelfidardo 87,5 14.39 Osimo 93,2 14.47 Padiglione 96,4 14.51 Villa San Paterniano 100,3 14.57 San Paterniano 103,4 15.05 Polverigi 108,2 15.11 Loc. Molino 116,7 15.22 Jesi (Z.I. S. Ubaldo) 122,7 15.31 Monsano 126,8 15.41 San Marcello 130,5 15.46 Belvedere Ostrense 134,7 15.52 Ostra 138,4 15.57 Casine 141,7 16.01 Passo Ripe 144,7 16.04 Ripe 147,8 16.09 La Croce 150,6 16.14 Monterado 151,9 16.15 Ins. sp.424 155,3 16.19 PROVINCIA DI PESARO URBINO Mondolfo 161,4 16.28 San Costanzo 164,5 16.33 Tre Ponti 174,2 16.45 Cuccurano 181,2 16.55 Monte Giove 183,7 17.01 Centinarola 186,5 17.05 FANO 193,0 17.13

Salite della dodicesima tappa

Come abbiamo detto, sono quattro i GPM in programma (tutti di quarta categoria): parliamo dei brevi muri di Osimo, lungo 1,3 km con medie del 5,5%, Monsano (1,8 km al 6% di media), Ostra (1 km al 9,2 %) ed infine La Croce (1,5 km al 6,7%).

Dove vedere la tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta su Rai Sport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.