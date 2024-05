Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Roma-Roma. La passerella finale e l'ultima per i velocisti

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 21.a tappa del Giro d'Italia 2024: Roma-Roma. Passerella finale nel cuore della Capitale.

La ventunesima tappa del Giro d’Italia 2024 è la Roma-Roma. La lunghezza è di 125 km ed è classificata come una tappa 1 stella. Dislivello 300 metri. Nient’altro che la tradizionale passerella finale dopo tre settimane e 20 tappe di una corsa rosa che aveva scritto il suo esito sin dai primi giorni. L’arrivo a Roma rappresenta inoltre l’ultima occasione per i velocisti, salvo colpi di scena nell’ordine di fughe tali da beffare il gruppo o mosse a sorpresa negli ultimi chilometri di un eventuale finisseur. Attenzione però alle insidie dei temibili sampietrini.

Percorso della ventunesima tappa: Roma-Roma

Fonte: Giro d'Italia

La tappa conclusiva del Giro 2024 si svolge all’interno della città di Roma. Si parte dal quartiere EUR per percorrere l’arteria cittadina di Via Cristoforo Colombo in direzione della costa, verso Ostia. In seguito, si ritorna nell’urbe capitolina per affrontare diverse volte sia i Fori Imperiali che il Lungotevere Aventino. Traguardo finale nella zona incastonata tra Colosseo ed il Tempio di Venere e Roma.

Altimetria della ventunesima tappa

Fonte: Giro d'Italia

Dall’EUR come abbiamo detto i corridori usciranno da Roma per raggiungere Ostia, per poi rimettere le ruote all’EUR quando la tappa avrà messo in archivio i primi 40 km dal via. Da lì comincerà il circuito cittadino di 9,5 km da percorrere 8 volte, che si svilupperà all’interno del centro cittadino.

Cronoprogramma della ventunesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo se i corridori terranno una velocità media di 40 km orari. Km percorsi Orario di passaggio PROVINCIA DI ROMA ROMA (km 0) 0.0 15.35 Svincolo per Ostia/Aurelia 0.7 15.36 Casal Palocco 12.2 15.53 Fontana dello Zodiaco 17.0 16.00 Ostia 19.9 16.04 Uscita per EUR 38.9 16.37 EUR 41.8 16.42 Porta Ardeatina 47.2 16.51 Viale delle Terme di Caracalla 48.0 16.52 ROMA 49.0 16.53 Colosseo 49.7 16.55 Fori Imperiali 50.4 16.56 Piazza Venezia 50.8 16.56 Piazza Pasquale Paoli 52.4 16.59 Lungotevere Aventino 54.5 17.02 Viale delle Terme di Caracalla 57.4 17.06 ROMA 58.5 17.08 Fori Imperiali 59.9 17.10 Lungotevere Aventino 63.9 17.16 ROMA 68.0 17.22 Fori Imperiali 88.4 17.52 Lungotevere Aventino 92.4 17.58 ROMA 106.0 18.17 Fori Imperiali 107.4 18.19 Lungotevere Aventino 111.4 18.25 ROMA 115.5 18.30 Fori Imperiali 116.9 18.32 Lungotevere Aventino 120.9 18.37 ROMA 125.0 18.43 Salite della ventunesima tappa

L’ultima tappa non presenta alcuna difficoltà altimetrica.

Dove vedere la tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta su Rai ed Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.