Giro d'Italia, Abodi: "È un patrimonio nazionale"

Il Ministro per lo Sport al Seafood Expo Global di Barcellona ha presentato la prima tappa della corsa rosa.

26-04-2023 19:40

Ci siamo quasi, il prossimo 6 maggio scatterà il Giro d’Italia 2023, la prima grande corsa a tappe della stagione. Quest’edizione del Giro partirà dall’Abruzzo e per l’occasione Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, è stato a Barcellona al Seafood Expo Global per la conferenza stampa di presentazione proprio della tappa inaugurale del Giro 2023.

Queste le prime parole di Abodi sulla corsa rosa: “Il Giro d’Italia racchiude in sé l’idea di collaborazione, con una macchina organizzativa e operativa che non solo diffonde i valori sportivi, ma si fa strumento di promozione turistica e delle eccellenze italiane”.

Abodi vuole che il Giro venga valorizzato sempre di più: “Sono convinto che il Giro debba essere considerato patrimonio nazionale, un’eccellenza del Made in Italy che, coniugando le caratteristiche di uno sport duro come il ciclismo in uno dei luoghi più belli al mondo, l’Italia, renderà sempre più questa manifestazione tra le più importanti al mondo”.

Nella conferenza stampa a Barcellona oltre allo stesso Abodi erano presenti anche Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. Inoltre, Paolo Bellino, amministratore delegato di RCS Sport e il vincitore del Giro 2004, Damiano Cunego.