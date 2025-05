Giro d’Italia, a Tagliacozzo la “bordata” di Ayuso: Roglic si prende la rosa, Ciccone ci prova: rivoluzionata la classifica

La prima tappa con arrivo in salita crea selezione nel gruppo: la UAE fa un lavoro clamoroso straordinario con Ayuso con finalizza, Ciccone ci prova con coraggio. Domani altra frazione sugli Appennini

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Uno show di Ayuso negli ultimi chilometri che dà le prime indicazioni sulle candidature alla vittoria finale. Il primo squillo importante è quello di Juan Ayuso che nel chilometro finale mette su una super sparata che lascia tutti sul posto e si va a prendere la vittoria finale.

Tappa di battaglia dopo le polemiche

La tappa di Napoli si era chiusa tra le polemiche per le decisioni della giuria dopo la caduta avvenuta a circa 60 km dall’arrivo. La scelta di neutralizzare abbuoni e distacchi non è piaciuta a tutti e nella settimana tappa è una battaglia sin dai primi chilometri. E’ una frazione che lascia le porte aperte a tutti anche se il gruppo fa capire da subito di non aver intenzione di lasciare troppe briglie sciolti agli attaccanti. L’azione più importante è quella che vede 7 atleti con Garofoli, Scaroni, Double, Leemereize, Tarozzi, Tonelli e Prodhomme.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il vantaggio arriva anche intorno ai 2 minuti sulle pendenze di Monte Urano con Double che passa per primo. Il gruppo sembra lasciare andare ma la situazione cambia dopo lo sprint di Ovindoli con il tratto pianeggiante che permette di accorciare moltissimo il distacco.

La salita di Tagliacozzo

Assaggio di fatica e sofferenza per gli uomini di classifica in vista delle tappe che contano, la strada per Tagliacozzo (GP di 1a categoria) è abbastanza agevole nei primi chilometri prima che diventi un vero e proprio muro negli ultimi 2,9 km. Il gruppo si assottiglia, il primo a lanciarsi è all’attacco è Giulio Ciccone che però non riesce a fare selezione. La battaglia davanti è serrata fino a quando non arriva la bordata di Juan Ayuso che lascia tutti sul posto. Al secondo posto si piazza il compagno di squadra della UAE, Del Toro e a chiudere il podio c pensa Bernal davanti a Roglic, Ciccone e Tiberi.

Giro d’Italia: le emozioni di Tagliacozzo

La tappa di domani

Si resta sugli Appennini anche per la tappa di domani anche se il percorso, che va da Giulianova a Castelraimondo, che potrebbe essere terreno di caccia per gli attaccanti di giornata. Frazione con 3 Gran Premi della montagna, quella più complicata arriva a metà processo con il Sassotetto, ma saranno 197 km con moltissimi saliscendi.

La classifica generale

Questa la classifica generale dopo la settima tappa: