Giro d'Italia, Joao Almeida si congratula con Roglic

Il portoghese è terzo: "Primoz inarrivabile, io sono sulla strada giusta".

27-05-2023 19:38

Joao Almeida chiude il suo Giro d’Italia a 1’15” da Primoz Roglic, che si è preso la Maglia Rosa con la prova odierna.

Il terzo posto regala al corridore lusitano la prima volta sul podio di una corsa a tappe così prestigiosa e la soddisfazione della Maglia Bianca è pari alla correttezza nei complimenti al rivale: “Ho disputato una buona cronometro, ma Primoz era inavvicinabile, ha vinto anche con un problema meccanico; merita di ricevere i complimenti” commenta ai microfoni della ‘Rai’ “Sono migliorato e mi sento sulla strada giusta, sono soddisfatto del mio Giro d’Italia e fiducioso per la mia carriera, non vedo l’ora di fare festa sul podio domani e di andare in vacanza”.