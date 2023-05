Giro d'Italia, Luperini ds: “Attaccheremo, sono tranquilla”

Per la prima volta in 106 edizioni della corsa rosa ci sarà una donna su un'ammiraglia, quella della Corratec

05-05-2023 13:08

Domani inizia la grande avventura di Fabiana Luperini come direttore sportivo di una squadra che partecipa al Giro d’Italia, il Team Corratec. E’ la prima volta in 106 edizioni della corsa rosa che c’è una donna su un’ammiraglia. In carriera, quando correva, ha vinto tutto: 5 Giri d’Italia (con 15 tappe) e 3 Tour de France (con 16 frazioni all’attivo).

Luperini è comunque serena: “Sicuramente anche per me è un’esperienza nuova. Ho tante cose da imparare, però ho anche altri colleghi che hanno già fatto il Giro d’Italia e quindi sono tranquilla. Tra i ds conosco un po’ tutti e sono stata accettata bene”.

Luperini ha iniziato a collaborare con il Team Corratec dall’inizio del 20203 e ora cercherà di mettere al servizio dei suoi corridori la sua esperienza accumulata: “Il ciclismo sia maschile sia femminile è sempre lo stesso. Richiede tanta disciplina e allenamento e quindi spero di poter trasmettere a loro la mia conoscenza e dargli qualche insegnamento che io ho ricevuto durante la mia carriera”.

La tattica della squadra: “Sicuramente il nostro motto sarà quello di attaccare quando è possibile. Abbiamo Conti che è un po’ il faro della squadra e cercheremo di fare bene. Come sono stata accettata dai ragazzi? Devo dire bene. Sapevano anche tante cose sulla mia carriera e quindi mi hanno anche stupito un po’”.