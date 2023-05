Giro d'Italia, schermaglie sul 'caso' Evenepoel

Sono le squadre, che fanno i test Covid-19 in autonomia, a decidere se far proseguire ai loro corridori la corsa: le posizioni opposte del padre di Evenepoel e del norvegese Bystrom.

16-05-2023 00:01

Torna a incombere lo spettro del Covid – 19 sul Giro d’Italia, la cui Maglia Rosa (e favorito numero) Remco Evenepoel, risultata positiva dopo la cronometro vinta a Cesena, ha abbandonato la manifestazione.

Le squadre eseguono in maniera autonoma i test, decidendo successivamente come comportarsi in caso di contagio: i risultati dei test non devono essere comunicati e gli staff medici valutano autonomamente se permettere ai loro corridori di continuare la gara, o rimandarli a casa secondo lo stato di salute. La Soudal Quick Step ha deciso per il ritiro del campione del mondo (asintomatico) classe 2000, in accordo con la sua famiglia, se è vero che papà Patrick ha rilasciato queste dichiarazioni, riportate da ‘SpazioCiclismo’: “Ipotizziamo Remco non fosse stato fermato e avesse corso ancora qualche giorno. Non avrebbe avuto senso correre il rischio di incappare in un altro ‘caso Colbrelli’: il Covid – 19 è molto pericoloso per un atleta di alto livello”. Il vincitore della Roubaix 2021, dopo aver rinunciato alla Milano-Sanremo per il Covid – 19, ritornò alle competizioni alla Volta a Catalunya, dove subì l’arresto cardiaco che lo ha costretto al defibrillatore e all’interruzione della carriera agonistica.

Di segno opposto, ma della medesima valenza mediatica, le parole a ‘Eurosport Norvegia’ del norvegese Sven Erik Bystrom, 31enne alfiere della Intermarché-Circus-Wanty, già a un’ora di ritardo da Geraint Thomas: “Mi sento meglio, spero il peggio sia alle spalle; credo di essere guarito, ho sintomi lievi e mi sono sentito stanco questi giorni. Bisogna valutare in base ai sintomi: sarebbe stato differente, se avessi avuto la febbre e mi fossi sentito male. Penso che se tutti i positivi non continuassero il Giro d’Italia, taglierebbero in pochissimi il traguardo di Roma”.