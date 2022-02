Giro delle Fiandre Donne 2022, ecco le 24 squadre

14-02-2022 17:21

Manca poco al via del Giro delle Fiandre donne 2022. Gli organizzatori hanno annunciato le formazioni che prenderanno il via all’edizione femminile della Ronde, in programma domenica 3 aprile, che vedrà le atlete affrontare per la prima volta il Koppenberg. Ci sono tutte le 14 squadre World Tour, e anche le tre migliori continental del 2021.

Le sette WildCard a disposizione degli organizzatori vanno a Bingoal Casino – Chevalmeire – Van Eyck Sport , Le Col – Wahoo, Lotto Soudal Ladies, Massi Tactic Women Team, Multum Accountants Ladies Cycling Team, NXTG di Experza e Plantur-Pura.

Queste sono le squadre che prenderanno parte al Giro delle Fiandre donne 2022:

WorldTour

Canyon / / SRAM Racing

EF Education – Tibco – SVB

FDJ Nouvelle – Aquitaine Futuroscope

Human Powered Health

Liv Racing Xstra

Movistar Team Women

Roland Cogeas Edelweiss Squad

Team BikeExchange – Jayco

Team DSM

Team Jumbo – Visma

Team SD Worx

Trek – Segafredo

UAE Team ADQ

Uno-X Pro Cycling Team

Continental

Bingoal Casino – Chevalmeire – Van Eyck Sport

Ceratizit – WNT Pro Cycling Team

Le Col Wahoo

Lotto Soudal Ladies

Massi Tactic Women Team

Multum Accountants Ladies Cycling Team

NXTG di Experza

Parkhotel Valkenburg

Plantur – Pura

Valcar – Travel & Service

OMNISPORT