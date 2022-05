27-05-2022 17:59

Anche dopo la 19° tappa, Richard Carapaz conserva la Maglia Rosa, conservando le energie in vista della frazione di domani. L’ecuadoriano della Ineos-Grenadiers ha gestito molto bene anche questa diciannovesima tappa, dimostrando anche una facilità di pedalata che fa ben sperare in vista della finale. Queste le sue dichiarazioni:

Voglio godermi tutti i momenti in Maglia Rosa, avere qui i miei familiari è qualcosa di unico. Loro conoscono bene tutti gli sforzi fatti per arrivare fino a qui, a essere a due tappe dal conquistare per la 2° volta il Giro d’Italia. Indossare ancora qui la Maglia Rosa mi dà fiducia. Ma la tappa di domani sarà decisiva. Aumentare il margine di vantaggio? Se ne fossimo in grado, sarebbe pazzesco. Ma pure questi tre secondi sarebbero forse sufficienti in vista della crono“.