Giro d’Italia 2022, ufficiale la rinuncia dell’Arkea-Samsic

18-02-2022 12:31

La notizia era già stata anticipata nei giorni scorsi ma ora è ufficiale: l’Arkea-Samsic non parteciperà al Giro d’Italia 2022.

La formazione francese, pur avendone diritto, ha deciso di non disputare la Corsa Rosa nell’ottica di preparare al meglio ed essere maggiormente competitivi nelle altre due grandi corse a tappe della stagione: il Tour de la France e la Vuelta Espana.

“Rispettiamo profondamente il Giro d’Italia, la società RCS, la sua storia, ma purtroppo quest’anno non gareggeremo in questo Grande Giro, come ci consente il nostro secondo posto nella classifica a squadre Pro-Series. Correremo solo due eventi di tre settimane, il Tour de France e la Vuelta a España, a cui parteciperanno i nostri principali leader e corridori esperti” ha spiegato il general manager Emmanuel Hubert.

“il 2022 è una stagione cruciale nella storia del team Arkéa-Samsic e la nostra gestione sportiva ha stabilito una strategia per raggiungere il nostro obiettivo di raggiungere il World-Tour. Il nostro appuntamento con il Giro d’Italia non è quindi per quest’anno e prendere una decisione del genere non è stato facile, ma resto convinto che in un futuro molto prossimo le strade del Giro d’Italia e della formazione Arkéa-Samsic dovranno incrociarsi” ha dichiarato sicuro il dirigente della compagine transalpina.

