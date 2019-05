Giro d'Italia: la 15° tappa, Ivrea-Como. Dove vederla in tv

La 16° tappa del Giro, si avvia con i primi 160 km completamente pianeggianti attraverso zone ad alta densità di popolazione. Questa tappacopre ben 232km con un finale incandescente con salite epiche.

Dopo gli attraversamenti di Cantù e Erba si arriva a Pusiano e Asso, zona da cui incomincia la discesa. Discesa su Onno e lungo lago fino a Bellagio dove inizia la salita del Ghisallo. Salita con pendenze fino al 14% su strada ampia con diversi tornanti. La discesa si svolge veloce per lunghi rettilinei e si interrompe a Maglio, dove immediatamente dopo la svolta a destra inizia la salita della Colma di Sormano.

Superata la Colma segue la discesa (in falsopiano nella prima parte, poi molto impegnativa con molti tornanti e carreggiata stretta) su Nesso, dove si riprende la strada costiera per raggiungere Como. Si affronta la dura salita verso Civiglio con pendenze praticamente sempre attorno al 10% per scendere e giungere al traguardo.

Gli ultimi 3 km si corrono proprio dentro l’abitato di Como e seguono larghi vialoni fino all’ultimo chilometro che porta direttamente al Lago di Como. Ultima curva a 300m dall’arrivo.

GIRO 2019: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Il palinsesto giornaliero allestito dalla redazione di RaiSport si presenta particolarmente attento agli appuntamenti della corsa a tappe. Oltre alla diretta televisiva della tappa, che sarà trasmessa su Rai Due, vengono affiancati alla tappa i consueti programmi di approfondimento, sia prima della partenza sia una volta conclusa la frazione con lo storico Processo alla Tappa.

Il palinsesto prosegue con le notizie di TGiro e con la sintesi della giornata, rispettivamente alle ore 20.00 e alle ore 23.30 su RaiSport.

Commentatore ufficiale del Giro 2019 è il giornalista Andrea De Luca, affiancato da Stefano Garzelli (che sostituisce Alessandro Petacchi); cambio anche alla conduzione del Processo alla Tappa, Marco Franzelli prende il posto di conduttore ricoperto da Alessandra De Stefano, nominata vice direttore di Rai Sport. Come di consueto, tutte le trasmissione saranno disponibili anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play.

VILLAGGIO DI PARTENZA (trenta minuti prima del via della tappa, RaiSport): conduce Tommaso Mecarozzi coi contributi di Beppe Conti

ANTEPRIMA GIRO (dalle 12.30 alle 14.30 circa, RaiSport/Rai Due): conduce Antonello Orlando insieme a Stefano Garzelli

DIRETTA GIRO (diretta della tappa, Rai Due): telecronaca di Andrea De Luca, commento tecnico di Stefano Garzelli, terza voce di Fabio Genovesi, motocronaca con Francesco Pancani (ex voce del Giro) e Marco Saligari

PROCESSO ALLA TAPPA (dopo la tappa, Rai Due): conduce Marco Franzelli affiancato da Davide Cassani

TGIRO (ore 20.00, RaiSport)

GIRO NOTTE (ore 23.30, RaiSport): sintesi di un’ora della tappa

La programmazione è suscettibile di variazione in base alle esigenze televisive.

VIRGILIO SPORT | 26-05-2019 09:30