Girona, Michel: “Spero che il City arrivi in finale”

Il tecnico del Girona in conferenza stampa: “City Real è una finale anticipata, siamo nel City Group e per il rapporto con Pep spero nel City”

24-04-2023 16:58

Durante la conferenza stampa alla viglia della gara contro il Real Madrid, Michel – allenatore del Girona – ha detto la sua riguardo la semi finale di Champions League tra la squadra di Ancelotti ed il Manchester City.

Le parole del tecnico del Girona: “Quella tra Real e City sarà una sfida molto difficile per entrambi, una finale anticipata. In questo momento siamo nel City Group e per via del mio rapporto con Pep Guardiola e suo fratello Pere, vorrei che il City arrivi in finale”. Prosegue poi Michel: “Ho anche degli amici a Madrid, è una squadra spagnola e se alla fine dovessero vincere non mi dispiacerebbe. Ma preferisco che sia il City ad arrivare in finale”.