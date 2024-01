Milan, Giroud e le parole che sanno di addio: tifosi scatenati sul web

Il bomber racconta dei suoi obiettivi fino a fine stagione con il Milan ma è quasi sicuro un suo addio ai rossoneri: ipotesi MLS o stop alla carriera

26-01-2024 12:03

Contratto in scadenza a giugno 2024 per Olivier Giroud che, a 37 anni, sta comunque continuando a vivere una stagione eccellente con il Milan, con già 10 gol e 7 assist forniti, ma quale sarà il suo futuro? In un’intervista con La Gazzetta dello Sport, il francese ha espresso tutto il suo affetto per i rossoneri ma ha anche ammesso che non ci sono ancora stati colloqui concreti riguardo il suo rinnovo di contratto. Diverse possibilità per il suo futuro, compresa la Major League Soccer (MLS) oppure fermarsi e diventare direttore sportivo, uno dei suoi sogni. Obiettivi? La squadra e il raggiungimento dei 20 gol ma per i tifosi sui social è addio certo.

Giroud: la fiducia a Pioli anche durante la tempesta

Il futuro dell’allenatore Stefano Pioli è anch’esso incerto, nonostante il sostegno ricevuto da Giroud. L’attaccante francese ha espresso la sua fiducia in Pioli, rivelando di averlo supportato nei momenti difficili e di avere una relazione di fiducia reciproca con lui: “Quando era nella tempesta gli ho parlato, dandogli sempre il mio sostegno. Gli ho detto: ‘Ci sono passato anch’io, se hai bisogno ci sono sempre’. Quando ho segnato alla Roma, ho festeggiato anche per lui. Io e il mister abbiamo una relazione di fiducia reciproca: io do sempre il massimo per lui e per la squadra e lui lo sa”.

Giroud parla di Leao e la ricerca del gol

Giroud ha discusso anche del suo compagno di squadra, Rafael Leao, che sta attraversando un periodo meno prolifico in termini di gol (basti pensare che dalla partita contro il Napoli il portoghese ha tirato in porta soltanto tre volte). Giroud ha anche evidenziato le aspettative elevate nei confronti di Leao, la necessità che quest’ultimo sia più esigente con sé stesso: “Da compagno, posso dire che uno come lui è decisivo anche quando non segna: in una squadra contano aspetti che magari non balzano subito agli occhi. Noi sappiamo che Rafa può fare di più e lo sosteniamo: può salire a un livello altissimo. Gli serve continuità. E qualche gol in più, certo”.

Giroud racconta del ruolo di Ibrahimovic e dei RedBird

Infine, l’attaccante francese ha anche parlato dell’influenza di Zlatan Ibrahimovic come ruolo di collegamento tra la squadra e i proprietari, RedBird. Ibrahimovic contribuisce specialmente sotto l’aspetto mentale e motivazionale, senza interferire con il lavoro di Pioli. “Lui è il link tra RedBird e la squadra, ci connette con la proprietà senza sovrapporsi al lavoro di Pioli. È qui per aiutare, soprattutto sull’approccio mentale e le motivazioni. Parla con noi e ci aiuta. Dice: ‘Se vincete voi, vinco anche io’. Zlatan sa che questo è un gruppo giovane che ha bisogno di esperienza, di giocatori che parlino e diano l’esempio. Mi vuole più leader”.

Per i tifosi rossoneri l’addio di Giroud al Milan è cosa certa

Tanta delusione per i tifosi rossoneri sui social che vedono il loro attaccante ormai prossimo all’addio con un Milan ancora bloccato sul mercato e senza soluzioni valide offensive: “Le sue parole segnano la fine di una storia d’amore”. E ancora: “Grazie Giroud, le tue girate resteranno nella storia perché sicuramente non ne vedremo altre”. C’è poi chi lancia una frecciatina a Pioli: “Non c’è molto da spiegare comunque, pulisic giroud segnano nonostante Pioli… Altro che fiducia al mister…”.

C’è poi chi aggiunge: “Per quest’anno dovete continuare con lui e cercare di arrivare in fondo in Europa League, oltre che chiudere il prima possibile il discorso qualificazione in Champions League; poi a fine anno vedremo cosa deciderà la società.”

E infine: “Se ci aiuta ad arrivare tra le prime 4 il suo lavoro qui può considerarsi finito. Immensamente grato ad uno dei giocatori più forti che abbiano vestito la nostra maglia negli ultimi anni. Peccato sia arrivato già vecchiotto…”