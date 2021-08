Giroud fa sperare i tifosi: "è finita?"

Il Milan torna a San Siro e riparte proprio dalla gara contro il Cagliari, che con lo 0-0 strappato al Meazza solo pochi mesi fa avrebbe potuto compromettere la qualificazione alla Champions League 2021-22. La storia poi fu diversa, così come diverso è il risultato dei rossoneri in questa seconda giornata di campionato. I ragazzi di Pioli piegano un Cagliari a dir poco rinunciatario con un’ottima prima frazione. Si arriva al riposo sul 4-1. Sul tabellino ci vanno Tonali, Leao e due volte Giroud. Il gol del Cagliari è di Deiola, che illude i sardi trovando il momentaneo 1-1. Nella ripesa, il Milan resta in controllo, rischia il minimo e sfiora in diverse occasioni il quinto gol. Per i tifosi rossoneri, la gara da incorniciare lascia molte certezze, ma è la prova di Olivier Giroud a far sognare.

Milan-Cagliari, le emozioni dei tifosi del Diavolo

A inizio gara, Rafael Leao si divora una rete da pochi passi e attira le ire dei tifosi rossoneri. C’è chi scrive: “Ma basta con sto Leao, ma non si può continuare a scommettere su di lui” e ancora: “Leao… C’è ancora chi lo difende…“. Ci pensa Sandro Tonali a far esultare i tifosi del Diavolo con una precisa punizione dal vertice destro dell’area che non lascia scampo a Radunovic e scatena l’entusiasmo sui social: “Sandroooo”, “Bisogna dare fiducia a Sandrino. Molto bene”. Passano 3′ e il Cagliari trova il pari con l’incornata di Deiola sull’assist al bacio del solito Joao Pedro. Nel pareggio c’è anche la poca reattività di Maignan e i tifosi non possono fare altro che prenderne atto e commentare: “Mi dispiace tantissimo dirlo…. Ma Donnarumma quel tiro l’avrebbe parato a occhi chiusi”.

La reazione dei Sardi si esaurisce però qui, con il Milan che torna subito avanti grazie alla deviazione di natica di Brahim Diaz sulla conclusione dal limite di Leao che vale il nuovo vantaggio e fa tornare il sorriso ai tifosi: “Ma che è sta partita ahhahahaha”, “Goal assurdo questo dai… senza senso”, “Diaz come Inzaghi!!”. La rete viene comunque assegnata al portoghese. Al 24′ il dieci spagnolo veste i panni dell’assist man servendo Giroud che, di interno sinistro, cala il tris che manda in estasi i tifosi: “Olivierooooooooooo”, “Oliviero bomber vero!!“, “ma che spettacolo il Milan”.

Il centravanti francese concede il bis a 2′ dal riposo insaccando il rigore concesso per il fallo di mano di Strootman in area. “Quindi mi confermate che la 9 semplicemente è stata indossata solo da bidoni/bolliti?”, chiede un tifoso e un altro sentenzia: “E finalmente dopo anni e anni abbiamo un numero 9 come si deve…”, e anche: “Giroud ha messo fine alla maledizione!“. Al 1′ di recupero, Pioli richiama in panchina il francese e i tifosi gli tributano la giusta standing ovation, su social però un tifoso predica calma: “È sempre presto, ma stasera è stato devastante! E i gol sono solo la punta dell’iceberg”.

SPORTEVAI | 29-08-2021 22:53