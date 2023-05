Giroud: “Potevo essere dell'Inter, grazie a Dio sono del Milan”

A due giorni dal derby di Champions League, l'attaccante francese è stato intervistato sul sito della Uefa

08-05-2023 15:34

Olivier Giroud è molto carico per Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League: “San Siro è un posto speciale soprattutto in un derby. A questo si aggiunge il prestigio della Champions. All’Inter ho segnato tre reti e fatto un paio di assist, le statistiche sono buone ma ho ancora in testa la sconfitta in Supercoppa, dove ci hanno dominato”.

Giusto per far arrabbiare i tifosi nerazzurri e far esaltare quelli rossoneri: “Al Chelsea non giocavo e sono stato vicino all’Inter nel 2020, ma poi Dio ha voluto che scegliessi i rossoneri. Contento dei risultati ottenuti sin qui. Sin da giovane seguivo il Milan e in particolare amavo Shevchenko”.

Non si dà limiti cronologici: “L’obiettivo è stare il più possibile in campo. Mi sento alla grande fisicamente e con lo stile di vita sano ho pochi infortuni. Amo il calcio e so quanto mi mancherà quando chiuderò. Chiedete a Ibrahimovic cosa ne pensa, è lo stesso per lui: ama il calcio e spinge se stesso al massimo. Restare al top anche se l’età avanza è tutta questione di passione, mentalità, professionalità e determinazione”.