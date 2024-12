Giudice Sportivo Serie A: stangate Milan e Fiorentina, Maldini salta la Juve, nell’Atalanta stop per De Roon

Nei provvedimenti multe salate per le intemperanze dei tifosi rossoneri e viola, l’attaccante del Monza e il centrocampista della Dea squalificati per un turno

Il Giudice Sportivo ha diramato i provvedimenti disciplinari relativi alla 16a giornata di serie A: tra i giocatori squalificati per un turno anche Daniel Maldini, che dunque non potrà scendere in campo domenica contro la Juventus. Nell’Atalanta capolista stop per un turno a Marten De Roon. Multe pesanti a Milan e Fiorentina per i problemi creati dai loro tifosi.

Juventus, domenica il Monza senza lo squalificato Maldini

Secondo radiomercato la Juventus sta seguendo con attenzione l’evoluzione tecnica di Daniel Maldini, figlio d’arte e riferimento offensivo del Monza. Proprio Maldini, però, non potrà provare a impressionare Thiago Motta e i dirigenti bianconeri domenica prossima, quando la Juve sbarcherà al Brianteo: l’attaccante è stato infatti squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Già diffidato, Maldini ha infatti rimediato un cartellino giallo nella sfida persa dalla squadra di Alessandro Nesta a Lecce.

Giudice Sportivo: De Roon e altri tre squalificati per un turno

Maldini non è l’unico squalificato a comparire nei provvedimenti del giudice sportivo, che ha fermato per una giornata anche Saul Coco del Torino, Dodò della Fiorentina e Marten De Roon dell’Atalanta: la capolista dovrà fare a meno del centrocampista nella sfida di domenica al Gewiss Stadium contro l’Empoli.

A proposito di Empoli, è stato squalificato per una giornata anche Mattia De Sciglio, ma il difensore azzurro ha rimediato anche una multa di 5mila euro: espulso dalla panchina per un commento irriverente all’arbitro, De Sciglio ha poi colpito la panchina con un gesto di stizza che non è sfuggito però al quarto uomo. Una giornata di stop, infine, anche per Godinho, secondo di Vanoli al Torino, anch’egli espulso durante la gara di Empoli.

Provvedimenti disciplinari: multe salate per Milan e Fiorentina

Da segnalare infine le multe da 10mila euro l’una comminate dal giudice sportivo a Milan e Fiorentina a causa delle intemperanze dei loro tifosi. Il club rossonero è stato punito perché i suoi supporter hanno puntato un fascio di luce laser contro un giocatore del Genoa e poi contro l’arbitro; quelli della Viola, invece, hanno lanciato petardi, bengala e una lattina di birra in campo, fortunatamente senza causare danni. Sanzioni meno pesanti, per ragioni simili, sono state fissate per Cagliari (3mila euro), Lecce (3mila euro), Bologna (2mila euro) e Torino (1.500 euro).