Giudice sportivo, Serie A: un turno a Smalling e Locatelli

Sono state rese note le decisioni relative all'ultimo turno: salterà il derby della Mole anche il granata Ola Aina

21-02-2023 15:31

Il giudice sportivo di Serie A ha comunicato le decisioni relative alle 23esima giornata di campionato. Sono in totale 13 i giocatori squalificati, tutti per un turno. Decimato il Monza, che esce male dal derby con il Milan, che ben tre giocatori fermati per la prossima partita. Vediamo l’elenco completo degli squalificati: Dylan Bronn della Salernitana, Ola Aina del Torino, Jean Daniel Akpa Akpro della Cremonese, Filippo Bandinelli dell’Empoli, Jaka Bijol dell’Udinese, Merih Demiral dell’Atalanta, Federico Di Francesco del Lecce, Armand Laurienté del Sassuolo, Manuel Locatelli della Juventus, Samuele Birindelli, Marlon e Nicolò Rovella del Monza, e Chris Smalling della Roma.