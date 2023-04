Giudice sportivo, serie B: in 14 fermati per un turno

Stop anche per il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti. Ecco tutte le decisioni prese e relative alla 34a giornata

25-04-2023 13:12

Il giudice sportivo di Serie B, Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’Aia Edgardo Pansoni, ha emesso i suoi verdetti relativamente alla 34a giornata. Sono 14 i giocatori fermati per un turno.

SOCIETA’

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MODENA

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PISA

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGINA

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MARRAS Manuel (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARACCIOLO Antonio (Pisa): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.

GIRAUDO Federico (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

NAGY Adam (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

NDOJ Emanuele (Brescia): per avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.

PIEROZZI Niccolo (Reggina): per avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamenti intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.

RODRIGUEZ Pablo (Brescia): per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CROCIATA Giovanni (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DENTELLO AZZI Paulo Daniel (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DI TACCHIO Francesco (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LORES VARELA Ignacio (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MECCARIELLO Biagio (Spal): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

SIBILLI Giuseppe (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VICARI Francesco (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D’ANGELO Maurizio (Reggina): per avere, al 44° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARCHETTI Stefano (Cittadella): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi rivolto al Direttore di gara un’espressione irrispettosa.