Giudice Sportivo: stangata sul Genoa dopo caos con la Lazio, stop anche per Vieira

Cinque giocatori squalificati per un turno dopo i recuperi di serie A che si sono giocati ieri, entrano nella lista dei diffidati Pinamonti e Rovella

Mano pesante del Giudice Sportivo sul Genoa: sono usciti oggi i provvedimenti disciplinari relativi alle gare di recupero di serie A non disputate a Pasquetta, per la morte del Papa, e giocatisi ieri. Pene severe per il Grifone dopo il caos durante la gara (poi persa) contro la Lazio.

Multa di 25000 euro per il Genoa

La società è stata punita con un’ammenda di 25mila euro “per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, al momento dell’ingresso ritardato sugli spalti, lanciato sul terreno di giuoco numerosi petardi e fumogeni che cadevano all’interno dell’area di rigore avversaria, un fumogeno raggiungeva il portiere senza conseguenze lesive, questi lanci costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”, ma non finisce qui.

Squalificati per un turno Otoa e Vieira del Genoa

Un turno di squalifica è stato comminato infatti al giocatore rossoblù Otoa, che era stato espulso, ed anche il tecnico Vieira è stato fermato per una giornata “per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto al Direttore di gara un’espressione irrispettosa”.

Gli altri squalificati in A

Un turno di stop anche per Belhayane (Lazio), Bijol (Udinese), Gineitis (Torino), Piccoli (Cagliari). Entrano nella lista dei diffidati Pinamonti (Genoa) e Rovella (Lazio). Queste le altre sanzioni:

SESTA SANZIONE

ZANIOLO Nicolo’ (Fiorentina)

SETTIMA SANZIONE

KARLSTROM Jesper (Udinese)

LOCATELLI Manuel (Juventus)

SOHM Simon Solomon J (Parma)

SESTA SANZIONE

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma)

DE WINTER Koni (Genoa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

TERZA SANZIONE

PALOMINO Jose Luis (Cagliari)

SABELLI Stefano (Genoa)

SECONDA SANZIONE

PARISI Fabiano (Fiorentina)

YILDIZ Kenan (Juventus)

PRIMA SANZIONE

GONZALEZ Nicolas Ivan (Juventus)

SECONDA SANZIONE

MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfon (Torino