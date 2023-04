Giuseppe Marotta: “Abbiamo fiducia in Inzaghi”

L’ad dell’Inter a Spormediaset: “Essere in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Champions vuol dire che allenatore e squadra hanno avuto un cammino importante”

04-04-2023 20:47

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima della semifinale di Coppa Italia dei nerazzurri contro la Juventus.

Marotta ha parlato del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi: “Abbiamo fiducia e l’abbiamo detto, il fatto che abbia un contratto con noi significa che abbiamo instaurato un rapporto di fiducia pluriennale. Siamo contenti, siamo ancora in corsa per tre obiettivi. Sicuramente abbiamo delle performance discontinue in campionato, anche lì mancano nove giornate e dobbiamo ritrovare continuità”.

Prosegue poi Marotta: “Il fatto di essere in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Champions dice che questa squadra e l’allenatore hanno avuto un cammino importante, certamente la cosa prioritaria per il club è che immaginarci fuori dalla Champions significherebbe rivedere i piani e il business plan dell’anno prossimo”.