Giuseppe Rossi torna al gol in Italia: l'ultima volta nel maggio 2018

Una storia calcistica costellata da infortuni ma sempre in grado di regalare qualche magia. Giuseppe Rossi è tornato in Italia accettando l’offerta della Spal dopo il triennio in MLS con il Real Salt Lake City.

Dopo aver esordito negli ultimi venti minuti contro l’Alessandria, l’attaccante nato in New Jersey ha trovato la sua prima rete con la maglia biancoceleste dei ferraresi nella sfida di campionato in casa del Cosenza.

Un goal che riporta Rossi su un tabellino dei marcatori di una competizione italiana a 1301 giorni dall’ultima volta in cui ci era riuscito.

Il goal più recente segnato in Italia da Rossi risaliva al 6 maggio 2018, quando con la maglia del Genoa realizzò la rete del momentaneo 1-1 nella sconfitta dei rossoblù contro la Fiorentina al Ferraris.

