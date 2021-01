Gli auguri della società per i 121 anni della Lazio

Il club biancoceleste compie 121 anni di storia. La società ha voluto festeggiare così sul proprio sito ufficiale dato che, per via dell’emergenza Coronavirus è statoo cancellato il solito ritrovo coon fuochi d’artificio, ma ci sarà solo un incontro sobrio in Piazza della Libertà, luogo dove venne fondata la società da Luigi Bigiarelli. Queste le parole del Club:

“Il 9 gennaio 1900 a Roma, in Piazza della Libertà, nove volenterosi giovani guidati dal bersagliere podista Luigi Bigiarelli decisero di fondare una Società che fosse accessibile alla gioventù del popolo e che tramandasse i valori morali ed etici dello sport. Scelsero come simbolo l’Aquila, animale fiero e sinonimo di potenza, vittoria e prosperità, come colori il bianco ed il celeste, in onore della Grecia, patria delle Olimpiadi. Ed infine il nome, Lazio. È il 9 gennaio ed il Club più antico di Roma compie 121 anni; tanti auguri a tutti noi, tifosi della Prima Squadra della Capitale!”.

Di seguito anche gli auguri personale del Presidente Claudio Lotito:

“Cari amici, cari tifosi. Oggi la nostra amata Lazio compie 121 anni di storia, 121 anni di passioni, di valori olimpici, di rispetto della dignità umana, di merito. In un momento di grande difficoltà in cui versa il paese e versa il mondo, a causa della pandemia in corso, vorrei che noi laziali non dimenticassimo le nostre radici, le radici di sussidio a coloro che soffrono e vorrei che i colori biancocelesti, con i nostri comportamenti, non vengano mai dimenticati. Vi aspetto tutti quanti allo stadio, per abbracciarvi e per gridare sempre insieme forza Lazio. Auguri a tutti”.

OMNISPORT | 09-01-2021 11:11