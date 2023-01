Gli occhi della Roma su Ayoze Pérez per il post El Shaarawy

11-01-2023 11:32

La Roma sta valutando nuove occasioni di mercato di qualità in grado, al tempo stesso, di non pesare eccessivamente sul bilancio. L’identikit perfetto in rapporto a queste esigenze, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe quello di Ayoze Pérez, seconda punta canara in scadenza di contratto col Leicester City, ex Newcastle United e cresciuto nel Tenerife.

Si tratterebbe, ovviamente, di un obiettivo estivo a costo zero, che riempirebbe l’eventuale vuoto lasciato nella rosa di José Mourinho da Stephan El Shaarawy, anch’egli in scadenza col club giallorosso e ancora incerto sul proprio futuro. In questa stagione, Ayoze Pérez – buona soluzione anche da attaccante esterno – ha fin qui accumulato 8 presenze in campionato e 1 in FA Cup senza andare a segno.

