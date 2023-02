Il portiere del Milan, spesso nell'occhio del ciclone per le sue incertezze, è stato tra i migliori in campo nel derby con l'Inter. Gol di Lautaro a parte, ha evitato il peggio in altre circostanze.

06-02-2023 09:37

Da bersaglio della critica a migliore in campo, almeno dei suoi. La (piccola) rivincita di Ciprian Tatarusanu è servita. Magra consolazione, visto che le sue prodezze non sono servite a evitare l’ennesima sconfitta del Milan nel derby con l’Inter. Il gol di Lautaro lo ha condannato al ko, complice una deviazione di Kjaer. Ma per il numero uno romeno perennemente in bilico, costantemente esposto a critiche e mugugni, costretto sulla graticola dal confronto – durissimo per chiunque – col grande assente Maignan, è stata comunque una serata da ricordare. Almeno per lui.

Tatarusanu il migliore del Milan: le pagelle

Nelle pagelle dei tre principali quotidiani sportivi Tatarusanu è stato per distacco il migliore del Milan. Molto meglio lui della difesa che avrebbe dovuto proteggerlo, rinforzata per l’occasione da Pioli a livello numerico – tre centrali anziché due – e di atteggiamento. Sufficienza piena per il romeno sia da parte della Gazzetta che del Corriere dello Sport. Tuttosport gli ha dato addirittura un 7, apprezzandone la metamorfosi in positivo dopo gli errori in serie contro il Sassuolo.

Inter-Milan, due gol sventati da Tatarusanu

Il primo miracolo di Tatarusanu già al 5′ su Lautaro, con una deviazione in corner sul tentativo ravvicinato del Toro. Poi una serie di buone uscite e di interventi in sicurezza, fino alla rete dello stesso argentino. Nella ripresa, poi, altra prodezza stavolta sul destro a giro di Lukaku, proprio nelle battute finali: notevole il tuffo del numero uno del Milan alla sua sinistra per smanacciare il pallone in calcio d’angolo.

Per i milanisti Tatarusanu unico a salvarsi nel derby

Sui social stavolta è un fiorire di commenti a favore di Tatarusanu. “Siamo fuori giri, far fuori il tecnico come tanti auspicano, tifosi o pseudo che siano, non serve a nulla. Si poteva stare tutta notte ma non avremmo segnato. Per la cronaca nessuno lo vorrà ammettere ma ieri il migliore in campo è stato Tatarusanu“, scrive un tifoso del Milan deluso. “E pensate con che difficoltà mentale è entrato in campo dopo una settimana rovente! Grande Tatarusanu“, aggiunge un altro.

“Non ha fatto papere anzi forse pure un paio di buone parate. I tiri verso la porta sono stati comunque tanti. La conferma che il portiere, seppur scarso, è la foglia di fico dei problemi del Milan“, è un’altra analisi. “Io ho contato un paio di parate decisive, su quattro tiri in porta”, porta il conto un tifoso amante delle statistiche. “Mai avrei detto una roba del genere, il migliore in campo del Milan è Tatarusanu che ha tenuto in piedi il Milan con ottimi interventi e qualche miracolo. Stasera non è colpa del portiere e fa capire che Pioli ha perso la situazione della squadra”, un altro commento su Twitter.