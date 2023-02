Milan, pioli, leao

06-02-2023 00:16

Arriva la quarta sconfitta consecutiva per il Milan di Stefano Pioli. Nel Derby di Milano, posticipo della ventunesima giornata di Serie A, l’Inter si impone nuovamente sui rossoneri dopo la vittoria in Supercoppa dello scorso gennaio per 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez al 34′.

Milan, Pioli: “Dobbiamo ripartire dalla solidità di stasera”

Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha commentato così la sconfitta per 1-0 del Milan contro l’Inter: “Volevamo avere un atteggiamento difensivo un po’ più compatto. Non abbiamo difeso male, ma con la palla dovevamo fare meglio. Ci siamo fatti trovare impreparati su una palla inattiva e, fino a quel momento, stavamo lavorando bene di squadra. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. In settimana i ragazzi hanno lavorato con la giusta convinzione. Ultimamente non siamo stati solidi e, per affrontare una squadra del genere, abbiamo pensato che queste fossero le posizioni giuste. Nel primo tempo abbiamo fatto troppa fase difensiva, mentre nella ripresa abbiamo dimostrato di poter giocare in modo più offensivo”.

Milan, Pioli: “Leao? Rifarei le stesse scelte”

In merito al “caso Leao” (il portoghese non è sceso in campo), Pioli risponde così: “Leao ha un grandissimo potenziale. La scelta di oggi di giocare con due punte vicine era per mettere più in difficoltà l’Inter e purtroppo non ci è riuscito. Comunque è un giocatore importante in cui crediamo. Se lo rifarei giocare dall’inizio? No, le scelte che ho fatto sono le migliori per quello che ho visto durante la settimana e per le posizioni che volevamo prendere”.

Milan, i tifosi contro Pioli: caos su Twitter

Molti tifosi del Milan, a seguito delle scelte di Pioli per il derby, hanno espresso il loro disappunto sui social. Tra le voci più autorevoli, anche l’inviato di Sky Sport che segue quotidianamente i rossoneri, che su Twitter ha dichiarato: “Abbiamo intravisto poco fa entrare Maldini, Massara e Furlani entrare nella zona spogliatoio: chiaramente volti scurissimi. Conoscendo i ragionamenti di Maldini e Massara, la mia impressione è che al momento Pioli non si tocca”.