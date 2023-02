Leao, il procuratore dispensa serenità sul rinnovo

L'avvocato Dimvula: "Circolano voci false sulla trattativa con il Milan, non vogliamo abbassare la clausola di rescissione".

01-02-2023 18:46

Il procuratore di Rafael Leao, l’avvocato Ted Dimvula, ha rilasciato a Sky Sport dichiarazioni al miele in merito al rinnovo del suo assistito con il Milan: il contratto scade nel giugno 2024.

Nelle ultime giornate le voci su una possibile rottura nella trattativa tra il Club rossonero e la stella portoghese hanno fotografato come nodo principale da sciolgire l’abbassamento della clausola rescissoria, attualmente stabilita alla cifra di150 milioni di euro, richiesto dall’entourage di Leao: “Da varie settimane assistiamo a un aumento di notizie false e fuorvianti su Rafael, sono informazioni diffamatorie che hanno il solo scopo di paralizzare il dialogo cordiale e professionale tra noi e la diirigenza del Milan. Stiamo lavorando per trovare la soluzione che soddisfi entrambre le parti, la priorità di Rafael è la stessa: vuole rimanere al Milan e continuare il suo percorso di crescita nella squadra e nella città che ama. Neghiamo pertanto ogni intenzione di abbassare la clausola rescissoria, volta a facilitare la sua cessione in estate; Rafael è concentrato sugli obiettivi sportivi e desidera, in questo momento difficile, lavorare in maniera calma per ritornare a vincere”.

Il classe 1999 milita in rossonero dal 2019 e, dopo essere stato insignito del premio di migliore giocatore dell’ultimo torneo, ha realizzato 8 reti in 19 partite: luci e ombre anche nel suo Mondiale, dove, pur segnando due reti di pregevole fattura negli spezzoni lasciati a sua disposizione da Fernando Santos, non è mai sceso in campo dal 1′, perdendo il ‘duello’ sportivo con Joao Felix, approdato tra l’altro in prestito al Chelse, la principale squadra interessata alle sue prestazioni.