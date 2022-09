Gol e spettacolo a Marassi: Genoa-Parma finisce 3-3

03-09-2022 18:43

Sei gol, due ribaltoni e una rete in piena ‘zona Cesarini’. Genoa-Parma, big match della 4ª giornata di Serie B, si può riassumere così.

Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio al minuto numero 16 grazie a Frendrup. Gudmundsson ‘scappa via’ sulla corsia di sinistra, serve Jagiello che centra la traversa e sulla palla arriva Frendrup che di sinistro non sbaglia. A questo punto arriva la reazione degli emiliani che in 16′ ribaltano la situazione. Il pareggio lo realizza, al 21′, Inglese che di testa devia una conclusione di Mihaila e beffa Martinez. Il vantaggio del Parma arriva al 37′: Mihaila prova dalla distanza, Dragusin devia la conclusione e spiazza il portiere ligure. Il primo tempo, però, non ha ancora finito di regalare emozioni e così al minuto numero 42 arriva il pareggio dei padroni di casa: Traversone di Pajac, Chichizola smanaccia corto, Hefti con il destro non perdona. Il vantaggio del Genoa arriva in apertura della seconda frazione su calcio di rigore: al 51′ Coda non perdona e spiazza Chichizola. A questo punto il match scende di intensità, ci sono due buone occasioni per Dragusin e Coda ma entrambi erano in fuorigioco. Quando la partita sembrava ormai indirizzata sui binari rossoblu, ecco il 3-3 del Parma. È il minuto numero 89. Calcio d’angolo: la palla arriva sul secondo palo, Estevez calcia al volo e batte Martinez.

Il Genoa sale a 8 punti (uno in meno del terzetto di testa composto da Reggina, Brescia e Frosinone) mentre il Parma aggancia il Bari a 6.