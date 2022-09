Golden Foot 2022, cinque calciatrici italiane fra le candidate

20-09-2022 00:02

Un’edizione importante quella del Golden Foot 2022, la prima nella storia ad abbracciare anche il calcio femminile. L’atto conclusivo si terrà a Montecarlo e vedrà la vincitrice lasciare le proprie impronte sulla Promenade of the Champions, luogo in cui sono passati tutti i più grandi del calcio mondiale.

Quest’oggi la lista delle candidate è stata ridotta da 50 a 30 in seguito ai voti dei media partner, presto toccherà invece ai tifosi dire la loro.

Nell’elenco attuale spuntano otto calciatrici del campionato di Serie A Femminile e ben cinque italiane. A rappresentare i colori azzurri sono Barbara Bonansea (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Sara Gama (Juventus), Laura Giuliani (Milan).