Golden Gala: dopo Jacobs confermati anche Desalu, Patta, Tortu

30-05-2022 17:15

Golden Gala di stelle a Roma il 9 giugno. Dopo la presenza di Marcell Jacobs arriva anche la conferma dei compagni di staffetta della 4×100.

In gara ci saranno Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Insieme a Jacobs, sui 100, i tre saranno schierati sui blocchi dell’Olimpico sui 100 metri, stavolta da avversari, l’uno contro l’altro, prima di tornare a forze per la staffetta ai Mondiali di Eugene e agli Europei di Monaco di Baviera.

Oltre gli azzurri ci sarà anche il trinidegno Jereem Richards fresco campione del mondo indoor nei 400 e bronzo mondiale cinque anni fa nei 200 a Londra, quando trionfò con la 4×400 del suo Trinidad e Tobago. A completare il cast sono il sudafricano Luxolo Adams e lo svizzero William Reais, rinuncia invece il canadese Aaron Brown.

Nello stadio in cui il suo mito Livio Berruti trionfò con la memorabile volata di Roma ’60, Tortu torna a correre i 200 dopo il quinto posto del 2019 (20.36) e il quarto del 2017 (20.34). L’ultima volta all’Olimpico per Desalu risale invece al 2016 (ottavo in 20.86). È una “prima volta” invece per Lorenzo Patta al Golden Gala.