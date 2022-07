Gollini ufficiale alla Fiorentina

09-07-2022 14:54

Pierluigi Gollini torna a giocare in Serie A dopo un’annata molto frustrante al Tottenham di Antonio Conte, nella quale non ha giocato nemmeno una volta in Premier League limitandosi a 10 presenze tra coppe nazionali e Conference League. Il 27enne estremo difensore nato a Bologna, il cui cartellino era di proprietà dell’Atalanta, passa alla Fiorentina dopo essersi sottoposto ieri alle visite mediche e aver firmato il contratto.

Ecco l’annuncio ufficiale pubblicato dalla Viola sul proprio sito: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pierluigi Gollini dall’Atalanta BC. Gollini, nato a Bologna il 18 marzo 1995, con un passato nel settore giovanile del Club viola, ha indossato, tra i professionisti, le maglie di Hellas Verona, Aston Villa, Atalanta e Tottenham. Il nuovo calciatore viola conta anche una presenza con la Nazionale Italiana”.

