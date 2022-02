Gossip, scoppia l'amore tra Monica Bertini e il dirigente dell'Inter

19-02-2022 11:34

L’indiscrezione ha già fatto il giro degli studi e degli stadi. Già, perché riguarda un volto noto del pubblico televisivo e un dirigente di spicco di una delle squadre di calcio più amate in Italia. Si tratta di Monica Bertini, conduttrice di Pressing e nuova icona al femminile dello sport targato Mediaset, e di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter. Tra i due, secondo quanto raccontano i ben informati, sarebbe sbocciato l’amore.

Dagospia: love story tra Monica Bertini e Piero Ausilio

È Dagospia, attraverso un articolo firmato da Giuseppe Candela, a sganciare la “bomba”: “A Milano la loro frequentazione non è passata inosservata. Prima una semplice amicizia, poi la fine di amori precedenti. Il tempo e una conoscenza approfondita: cupido ha lanciato la freccia”. In particolare, è “esploso l’amore tra Piero Ausilio e Monica Bertini, la nuova coppia del calcio italiano”. Una storia seria, beninteso: “Non una scappatella, non un flirt passeggero: una vera storia d’amore”.

Chi è Monica Bertini, la giornalista Mediaset più amata

Classe 1983, originaria di Parma, Monica Bertini dopo la laurea in Scienze della Comunicazione si è specializzata nello sport grazie a un Master in giornalismo sportivo. Dagli esordi per Conto Tv è passata prima a Sportitalia, poi a Sky, per poi approdare a Mediaset dove da quest’anno conduce Pressing e cura i pre e i post partita degli incontri trasmessi dalle reti del Biscione. Sentimentalmente ha vissuto una lunga relazione con il calciatore Giovanni La Camera, suo ex marito, durata dieci anni. “Ho dei bei ricordi, è finita perché ci siamo scoperti essere come fratelli piuttosto che altro. Sono ancora molto legata a lui”, ha raccontato.

Quanti amori tra calcio e tv: i precedenti più illustri

Le storie d’amore tra una giornalista e un rappresentante del mondo del calcio, del resto, non sono una novità. Anna Billò, padrona di casa della Champions su Sky, è legata al plenipotenziario di mercato del Psg, l’ex Milan e Inter Leonardo. Celeberrima e discussa la liaison tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, così come quella – ora purtroppo naufragata – tra Iker Casillas e Sara Carbonero. Per non parlare dell’ex allenatore della Roma, Rudi Garcia, che sta preparando il matrimonio con la giornalista capitolina Francesca Brienza.

