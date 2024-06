GP Austria, veleni Red Bull-Mercedes. Horner a Wolff: "Vuoi un Verstappen? Prendi Jos" (con cui ha litigato)

Nuova puntata dello scontro tra il papà di Max e il team principal, Mercedes prova a inserirsi ma Horner stoppa Wolff invitandolo a prendersi proprio Jos.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non è iniziato bene il weekend del GP d’Austria di Formula 1 per la famiglia Verstappen. Max ha incontrato difficoltà impreviste sulla pista dello Spielberg alla guida della sua Red Bull nelle prime libere del venerdì, mentre il papà Jos ha litigato (un’altra volta) con Chris Horner. Ancora scintille e veleni tra l’ex pilota, padre e consigliere del campione del mondo in carica, e il team principal del team rossoblu. Il motivo? Le presunte gelosie di Horner nei confronti di Verstappen Sr. E in queste crepe nel rapporto tra il deus ex machina della Red Bull e la famiglia dell’olandese sta provando a inserirsi la Mercedes. Toto Wolff non ha perso le speranze di far diventare Max il successore di Lewis Hamilton.

Red Bull, nuova lite tra Horner e Verstappen Sr

Partiamo dalla lite – l’ennesima – tra Jos Verstappen e Chris Horner. Secondo l’ex pilota, il team principal si sarebbe opposto alla sua partecipazione alla Legends Parade in programma al Red Bull Ring, in cui il papà di Max avrebbe dovuto guidare una RB8 del 2012. “Ho chiuso in via definitiva con Horner”, ha tuonato Jos. “Si è comportato come un bambino e questo suo atteggiamento infantile la dice lunga su che tipo di persona sia. Avrei dovuto partecipare a questo evento ed essere ripreso, ma Horner si è opposto. Questo è il motivo per cui poi ho scelto di non partecipare. Lo trovo un atteggiamento assurdo e non ho altro da aggiungere”.

GP Austria: Jos Verstappen nel box Mercedes

Qualcosina però papà Verstappen è andata a dirla al box Mercedes, dove è stato pizzicato a colloquio con alcuni esponenti del team. Impossibile non notare la sagoma di Jos, infatti, nell’Hospitality delle Frecce d’Argento, nel cuore del paddock. Jos Verstappen, come riportato da numerosi testimoni, si è intrattenuto per qualche tempo con Gwen Lagrue e Bradly Lord, due figure apicali della scuderia tedesca. Un fitto scambio di opinioni che, naturalmente, promette di alimentare le voci relative al futuro di Max. Di certo le liti e i veleni tra il team principal e il padre del pilota non favoriscono la sua permanenza in Red Bull.

Wolff vuole Max, Horner lo stoppa: “Per te c’è Jos”

Finita qui? No, perché c’è stato spazio anche per un siparietto a distanza tra Chris Horner e Toto Wolff. Il team principal della Mercedes ha ribadito di credere ancora a un futuro in Mercedes di Max Verstappen: “Ha detto davvero che resta in Red Bull nel 2025? Non ha detto chiaramente di sì, ma non c’ero. In ogni caso vogliamo tenere la porta aperta. Se dimostriamo di avere una macchina veloce, tutti i piloti veloci vorranno guidare per noi”. Auspicio a cui Horner ha replicato col consueto sarcasmo: “Max è stato chiaro in conferenza stampa. Quella di Wolff è una tattica di distrazione. Se proprio vuole un Verstappen per l’anno prossimo, penso che Jos sia disponibile. Con Max ho un ottimo rapporto e in passato l’avevo anche con Jos”.