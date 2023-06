Gp Canada: problemi al circuito TV, annullate le libere 1

Per recuperare il tempo tagliato la Fia ha deciso di allungare le FP2, con inizio alle 22.30

16-06-2023 20:41

Annullate le libere 1 del Gp del Canada. La decisione è arrivata a seguito della loro interruzione a causa di un problema di sincronizzazione del sistema TV a circuito chiuso. Visto l’allungarsi dei tempi per la risoluzione del problema e un tempo di 2,5 ore tra le FP1 e FP2, la Fia ha deciso di annullare la prima sessione di libere e di allungare la seconda sessione. Questa inizierà non più alle 23 (ora italiana), ma alle 22.30.

Nel corso della prima sessione di prove libere soltanto 12 corridori hanno fatto registrare un tempo. Il migliore tra loro è stato Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing) in 1’18”728 davanti ai due piloti della Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso. Quarta e quinta posizione per Sergio Perez e Max Verstappen, entrambi in Red Bull.