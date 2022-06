GP Catalogna MotoGP, Aleix Espargaro e l'Aprilia in pole

04-06-2022 15:11

Uno strepitoso Aleix Espargaro ha conquistato con la sua Aprilia la pole position del Gran Premio di Catalogna classe MotoGP. Sul circuito di Montmelò lo spagnolo ha preceduto di soli 31 millesimi Francesco Bagnaia, con la Ducati ufficiale. Terzo a 217 millesimi, a completare la prima fila, il francese della Yamaha campione del mondo in carica e leader del mondiale Fabio Quartararo.

Segue al quarto posto, a 285 millesimi, l’altro francese Johann Zarco sulla Ducati Pramac, quinto Fabio Di Giannantonio sulla Ducati del Mooney VR46 Racing Team, sesto lo spagnolo Jorge Martin sulla seconda rossa di Borgo Panigale del Team Pramac, settimo l’altro spagnolo Alex Rins, con la prima delle Suzuki, ottavo ancora uno spagnolo, Maverick Vinales, sulla seconda Aprilia, che si è qualificato per la Q2 dopo essere passato dalla Q1. Non ha preso il via Alex Marquez, fratello minore di Marc, infortunatosi al polso in una caduta nella quarta sessione di prove libere.

Ecco la classifica completa delle qualifiche.

1. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38″742

2. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38″773

3. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38″959

4. Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39″027

5. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39″099

6. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39″142

7. Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’39″145

8. Maverick VINALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39″397

9. Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’39″451

10. Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39″477

11. Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39″523

12. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’39″611

13. Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’39″240 (Q1)

14. Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39″246 (Q1)

15. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39″249 (Q1)

16. Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39″420 (Q1)

17. Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’39″664 (Q1)

18. Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39″884 (Q1)

19. Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’40″071 (Q1)

20. Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’40″113 (Q1)

21. Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’40″298 (Q1)

22. Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’40″351 (Q1)

23. Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’40″373 (Q1)

24. Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’40″587 (Q1)

Non classificato: Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA