GP d'Aragona Moto2, vince Raul Fernandez

I piloti della Kalex Red Bull KTM nel Gran Premio d’Aragona classe Moto2 dominano ancora una volta, ma stavolta a trionfare è lo spagnolo Raul Fernandez, che ha preceduto di quasi 5 secondi l’australiano leader del mondiale Remy Gardner. I due sono separati ora in classifica generale da 39 punti, per Fernandez è la quinta vittoria stagionale e settima in carriera nel motomondiale. Gradino più basso del podio er l’altro spagnolo Augusto Fernandez sulla Kalex Elf Marc VDS. Sesto il primo degli italiani, Fabio Di Giannantonio, su Kalex del team Gresini.

OMNISPORT | 12-09-2021 13:36