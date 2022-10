GP Malesia: nelle Libere 2 il più veloce è Crutchlow

21-10-2022 11:33

Archiviata la prima sessione di prove, disputata nella notte italiana e che vedeva Binder in testa, davanti alla Suzuki Rins e a un Marc Marquez sempre più convincente, per la seconda sessione del venerdì si è dovuto aspettare il passaggio di un acquazzone tropicale che si è abbattuto sul circuito di Sepang. Il risultato è che la seconda frazione di prove libere della MotoGP è stata posticipata di un’ora.

Il meteo sarà senza dubbio il fattore forse più importante e determinante del weekend: le probabilità di maltempo per i prossimi giorni: sabato 85%, domenica 90%.

Cosa è successo nella seconda sessione? Il più veloce è stato il pilota britannico Crutchlow su Yamaha in 2:05.710, sempre a suo agio sulle piste relativamente bagnato. A quasi un secondo di distanza, Bagnaia in seconda posizione che ha dimostrato di essere comunque veloce. Cosa c’è però di negativo per Pecco? Al momento è fuori dalla top ten, precisamente è 11° nella combinata (non è riuscito a migliorare il proprio tempo nelle Libere 2 a causa dell’asfalto bagnato). Se dovesse piovere anche durante le Libere 3, Pecco potrebbe faticare a rientrare nella top ten che vale l’accesso diretto alla Q2.

Tornando ai tempi, terza posizione per Alex Marquez su LCR, mentre Miller e Zarco su Ducati, chiudono la top-five. Fabio Quartararo chiude le Libere 2 al 9° posto, staccato di ben 4 secondi dal Crutchlow.

A causa dell’asfalto bagnato i tempi delle Libere 2 sono decisamente più alti rispetto a quelli fatti registrare nelle Libere 1. A questo punto sarà determinate la terza sessione di Libere (in programma sabato 22 ottobre alle 4:50) per capire quali piloti riusciranno a centrare la top ten della classifica combinata, che vale l’accesso diretto alla Q2

I risultati delle Libere 2 – TOP TEN

1 C. CRUTCHLOW 2:05.710

2 F. BAGNAIA +0.900

3 A. MARQUEZ +1.186

4 J. MILLER +1.843

5 J. ZARCO +2.879

6 M. VINALES +3.643

7 F. MORBIDELLI +3.680

8 J. MIR +4.039

9 F. QUARTARARO +4.043

10 L. MARINI +4.115