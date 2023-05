Gp Monaco: Ocon, “Sono quarto, è un po’ difficile da credere”

Il pilota della Alpine incredulo e soddisfatto per la pole sfiorata si dice “molto contento di come siamo riusciti a progredire”

27-05-2023 19:49

Esteban Ocon (Alpine) ha sfiorato la pole position al Gp di Monaco. Per un lunghissimo attimo è stato davanti a tutti. Ma c’erano ancora Verstappen, Alonso e Leclerc (Davanti a lui al termine delle qualifiche) con cui fare i conti. “Mandatemi lo screen di quando ero in pole per favore – ha detto scherzando durante l’intervista con Sky – Sono molto contento di come siamo riusciti a progredire dopo ogni sessione sempre di più. Abbiamo spinto forte la macchina e mi sono detto: ‘Ok, adesso è il momento di dare il tutto per tutto, il 100%’, ho toccato il muro molto violentemente al tornantino, ma la vettura era ok e ho fatto una seconda parte di giro molto buona. Sono soddisfatto perché prima del weekend non era possibile arrivare tra i primi cinque, adesso sono quarto, molto vicino al podio, è un po’ difficile da credere”.