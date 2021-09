Gp Olanda, Sainz è pronto: "Uno dei miei circuiti preferiti"

Nessun pilota del Mondiale 2021 ha esperienze sul circuito di Zandvoort, almeno a livello di Formula 1, eccetto Max Verstappen che vi ha corso lo scorso anno con la Red Bull 2013.

In Olanda non si corre dal 1985 e questo dettaglio rende incerto per tutti l’avvicinamento alla corsa.

Carlos Sainz ha però rivelato di avere corso su questo tracciato nel 2010: “Ho corso qui con la Formula BMW, pioveva molto e il tempo era variabile. Poi sono tornato altre due volte in F3 e mi sono divertito molto. È uno dei miei circuiti preferiti, non riesco a immaginare come ci si senta con una F1. Sarà intenso, unico, soprattutto ora con i cambiamenti che hanno apportati. Non vedo l’ora di scendere in pista”.

Le caratteristiche del circuito sono molto chiare e non si prevedono molti sorpassi..: “Immagino che ci siano pochi sorpassi – ha aggiunto il ferrarista – mentre gli pneumatici soffriranno parecchio. A Spa abbiamo sofferto molto a livello di grip non ce l’aspettavamo. A Zandvoort ci auguriamo di tornare sui nostri livelli”.

OMNISPORT | 02-09-2021 17:08