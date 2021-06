GP Olanda, Vinales: "Con la soft ho potuto spingere di più"

Queste le parole dello spagnolo della Yamaha Maverick Vinales dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP sul circuito di Assen: “Ho avuto uno spavento grande in curva 9, mi sono detto ‘concentrati che ce la puoi fare’. Abbiamo messo la soft davanti perché mi trovavo meglio, soprattutto per girare. Il primo tentativo l’ho fatto con la media davanti e sapevo di poter fare un gran tempo. Ma quando ho messo la soft ho potuto fare di più. Sono soddisfatto anche delle PL4. Abbiamo fatto un bel ritmo. Non erano le gomme che mi piacciono di più“.

OMNISPORT | 26-06-2021 16:45