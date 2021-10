GP Portogallo, la superpole è di Razgatlioglu: Rea beffato

Spettacolo nelle prove ufficiali del GP del Portogallo, terzultima tappa del Mondiale Superbike 2021 e ultimo GP europeo della stagione.

La corsa alla pole position per gara 1 sul circuito di Portimao è stata all’insegna del solito testa a testra tra i dominatori della stagione, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea.

Il turco della Yamaha l’ha spuntata in extremis, perché il rivale ha commesso un errore fatale nell’ultimo giro lanciato che avrebbe potuto dargli il primo posto. La Honda di Leon Haslam completerà la prima fila.

In seconda fila la Ducati di Scott Redding, la Bmw di Michael Van der Mark e la Honda Alvaro Bautista. Settimo Andrea Locatelli.

Razgatlioglu, reduce da un doppio primo posto a Jerez che l’ha riportato in vetta al Mondiale con 20 punti di vantaggio su Rea, era già scattato davanti a tutti in Spagna, per poi dominare le due prove, con Rea costretto ad accontentarsi di un secondo e di un quinto posto.

Il nordirlandese della Kawasaki, quindi, trema alla vigilia di un GP che potrebbe essere determinante nella corsa al titolo iridato, ma il tracciato prevede diversi punti per sorpassare, quindi la corsa si prevede aperta e combattuta.

Fondamentale però sarà la gestione delle gomme, particolarmente sollecitate. Ottima in tal senso la gestione della Yamaha, che ha lanciato Locatelli in veste di “lepre”, per offrire la scia a Razgatlioglu.

