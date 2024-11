GP Qatar, delusione Ferrari, Leclerc: "Tornati coi piedi per terra". Sainz trova il problema

Le parole dei protagonisti al termine della Qualifica Sprint che ha premiato la McLaren di Lando Norris costringendo le Rosse a chiudere al quarto e quinto posto in griglia

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Venerdì non positivo in Qatar per la Ferrari, che esce, se non con le ossa rotte poco ci manca, dalla Qualifica Sprint. Al termine, Leclerc e Sainz non possono non commentare con rammarico quanto visto in pista, per prova che ha di fatto spazzato via le buone sensazioni restituite alle Rosse dalle Libere. Chi sorride è, invece, Lando Norris, che strappa la pole e mette nel mirino il consolidamento del primato McLaren verso il titolo Costruttori.

Leclerc: “Tornati con i piedi per terra”

Parla di “piedi per terra”, Charles Leclerc al termine della Qualifica Sprint in Qatar che azzera le splendide vibes restituite dalle Libere alle Ferrari. Sono lontane dalle prime della classe, infatti, le Rosse che devono accontentarsi del quarto posto di Carlos Sainz e del quinto del monegasco in vista della Sprint di domani. A compromettere la prova odierna della scuderia di Maranello evidenti problemi di sottosterzo con le morbide.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Sensazioni? Non posso essere soddisfatto. Se dai tutto e ti trovi soltanto quinto non è il massimo, specie quando questo accade durante un weekend così importante”, rivela Leclerc ai microfoni di Sky Sport, che aggiunge: “Le Libere erano andate oltre le nostre aspettative, ma questo risultato ci costringe a tornare con i piedi per terra“. “Correre di sera o il pomeriggio cambia molto e si è visto”, gli ha fatto eco il team principal delle Rosse, Frédéric Vasseur.

Leclerc non alza bandiera bianca

In merito alla possibilità di invertire la rotta fin dalla Sprint, con vista sulla gara, il monegasco non si dice del tutto pessimista: “Possibilità per domani? Difficile dire se potremo lottare per vincere. Se guardiamo le libere possiamo anche dire di sì, ma dopo la Qualifica di oggi sono un po’ meno convinto. Abbiamo corso più o meno nelle stesse condizioni che troveremo in gara, quindi non è il massimo. Però, mai dire mai, perché spesso la domenica le sensazioni sono diverse dalle aspettative…”.

Il rammarico di Sainz

Sulla medesima lunghezza d’onda, Carlos Sainz, che conferma le problematiche di sottosterzo e bilanciamento alla sua SF-24 e non nasconde il rammarico per un giro buono corso con davanti Max Verstappen: “L’aria sporca mi ha danneggiato. In quelle condizioni c’era il forte rischio di andare incontro a una violazione di qualche track limits, ma così non è stato e già essere riusciti a chiudere il giro è un buon risultato. Certamente il bilanciamento della macchina non era per nulla buono e non possiamo essere soddisfatti. Dobbiamo migliorare“.

Norris crede nella doppietta McLaren

Sensazioni diametralmente opposte – e non può essere altrimenti – per Lando Norris, che alla Sprint arriverà con la pole in tasca “Abbiamo fatto una grande Qualifica. Domani penso solo a vincere. Era importante rispondere così dopo le difficoltà di Las Vegas. Ripensando all’anno scorso, anche le condizioni sono decisamente migliori, è più fresco e la macchina si sta dimostrando davvero veloce. Il nostro obiettivo come squadra è quello di chiudere con una doppietta per arrivare ad Abu Dhabi davanti a tutti nella classifica Costruttori. Ferrari? Me le aspetto vicine, così come anche le Mercedes”, ha concluso l’inglese.