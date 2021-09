GP Russia, Max Verstappen: "Hamilton dimostra di non conoscermi"

“Pressione? Sì, sono così nervoso che riesco a malapena a dormire. Voglio dire, è veramente orribile lottare per un titolo. Lo odio davvero”. Così Max Verstappen nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Russia riguardo a quanto dichiarato da Lewis Hamilton poco prima di lui. “Se qualcuno mi conosce sa che sono molto rilassato su tutte queste questioni. Davvero, non ne vengo per nulla disturbato. Sono molto rilassato. Avere una macchina che ti permette di lottare per la vittoria in ogni pista in cui vai è la miglior sensazione di sempre, non importa se sei in testa al campionato o no”.

Poi l’olandese della Red Bull leader del mondiale di Formula 1 rincara la dose sul sette volte campione del mondo della Mercedes: “Quei commenti dimostrano solo che lui non mi conosce davvero, il che va bene. Voglio dire, anche io non ho bisogno conoscere come sia lui, completamente. Mi concentro solo su me stesso e mi diverto davvero là fuori a competere lì davanti. Speriamo di poterlo fare per molto tempo. Cambiare approccio dopo gli ultimi incidenti? Penso che dipenda da entrambe le parti, no? Non sono solo io che sono coinvolto, quando battagliamo l’uno contro l’altro”.

